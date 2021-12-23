Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, за что может выгнать с тренировки. Она также отметила, почему считает свое решение правильным.

— Как сохранить хорошие отношения с родителями?

— У меня есть такая шутка: хороший родитель — тот родитель, которого я не знаю. Это означает, что у меня нет проблем со спортсменом и мне не нужно общение с родителем. Родитель всегда встает и должен вставать на сторону ребенка. А кто еще? Но здесь родитель должен понимать, что любая критика, даже если, допустим, первые 5 минут: три ребенок находится на льду, и я говорю — пошел вон. Может быть, есть смысл пожертвовать этой тренировкой во благо всех остальных. Может быть, мне не понравилось отношение за три минуты. Он мог и не выйти или все еще сидеть за бортиком и не ценить время тренировки. Или не размяться в зале накануне. Здесь родитель не должен говорить: «А что? А почему?». Так надо. Прими это и воспитывай дома своего ребенка. Мне важно тут и родителя воспитать. Объяснить, что он должен делать, приводя ребенка на лед. Ребенок должен быть заряжен на тренировку.

Иногда бывает момент, когда ты находишься на тренировке, например, с младшей группой, и они какие-то немотивированные. Вот правда. Нет в них этого. И ты начинаешь понимать, что ты теряешь свое время. Может есть другие спортсмены, которые с удовольствием приняли твои знания. А не пытались бы увернуться от заданий.

Ситуация вчера — девочка не пришла на разминку. Сидит в холле, почему-то с мамой. Я спрашиваю: почему ты не пришла на разминку? Толком не отвечает. Маму спрашиваю: почему не пришла? Родитель говорит, что у ребенка ноги устают после разминки. А мама здесь для чего? Для того, чтобы ее заставить пойти. Для того, чтоб объяснить. Так надо, так и должно быть. Ты адаптируешься, привыкнешь к этой нагрузке и станешь сильнее.

Вот этот родитель недорабатывает. Он просто любит своего ребенка, принимает таким, как есть. Может не получиться. Даже при таланте или каких-то данных.

— Без строгости никуда.

— Да не строгости. Правильности родителя, — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.