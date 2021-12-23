Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, как проходит отбор в ее группу. Она отметила, что не просматривает и не отбирает фигуристов.

— Про вас пишут, что у Этери длинная скамейка готовых фигуристов.

— Читаю, что у нас все в порядке, длинная скамейка — я вообще этого не люблю. Никто не дремлет, у них точно так же — длинные скамейки. Японки все прыгают аксель, и уже четверные. И американки прыгают. Не надо расслабляться.

— Вы же подбираете как-то.

— Да никакого отбора нет. Люди стоят, мы по всей России отбираем? Да никого мы не отбираем. Никто не приходит. За последний год, может, одна девочка пришла, один мальчик. Мы два года назад решили организовать свои оздоровительные группы, попробовать вести своих с 3-4 лет. Чтоб у нас у самих кто-то появлялся.

— Но в голове есть такое, что Тутберидзе это бренд, и она должна просматривать. И к ней стоят очереди.

— Нет.

— Где же вы их берете?

— Не берем. Нет.

— Это меняет все мое мировоззрение меняет. У родителей талантливых детей...

— Что такое талантливые дети? Я не понимаю, что такое талантливый. Видимо, ребенок, у которого есть данные к этому виду спорта.

— На коньках стоит просто.

— Это талант?

— Не знаю, многие не умеют.

(Анастасия Рацкевич)