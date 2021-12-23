Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала об эмоциях в фигурном катании. По ее мнению, тон тренера должен быть ровным.

— Как понять, что ребенок талантливый?

— Да нет там такого. Просто есть какие-то данные на сегодняшний день. Садится до конца вниз, подпрыгивает неплохо, радостно воспринимает нагрузку: бегает, прыгает, не плачет.

— С улыбкой приходит в раздевалку.

— Вот, да. Бывают дети, которые шугаются, начинают плакать. А специфика фигурного катания такая, что пространство, есть посторонние шумы. Группы по 20 человек. Тренер по любому кричит — он не кричит на тебя. Он говорит громким голосом — это может пугать какого-то ребенка.

Здесь еще важно, как он подготовлен родителями: пугается — не пугается, как он воспринимает критику. Говоришь ему: «Нет, ты плохо сел». И все плохо, он говорит: «Не хочу больше заниматься». И заплачет. А как еще тренировать, если не разговаривать другим тоном? Ну не сюси-пуси, что тебе сегодня три года: «Ну маленький мой, ну пожалуйста, ну присядь, а завтра тебе пять». Ну-ка сел! Ну как? Это так не работает. Просто должен быть ровный голос. Не все родители это понимают. Они молоды еще, сами молодые.

Многие уводят. Или даже пишут жалобы. Родитель должен вставать на сторону тренера, а если какой-то конфликт, непонимание — ну подойти отдельно, обсуди. «А вот мне кажется, что здесь вы мою дочку придавили». Ну допустим. Обсуди, но не в присутствии ребенка, чтоб не надломить доверие к тренеру.

— Это самое важное.

— Конечно. Потому что мы даем задание, критикуем, тренируем. И все это должно быть в полном доверии, что все должно привести к цели.