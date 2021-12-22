Тутберидзе: «Не стала бы приглашать Туктамышеву в свою группу»
Тутберидзе заявила, что не стала бы приглашать Туктамышеву в свою группу
10:58
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не стала бы приглашать в свою группу Елизавету Туктамышеву.
«В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четвертные прыжки. Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — сказала в интервью «Первому каналу» Тутберидзе.
25-летняя Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. Спортсменка является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала «Гран-при» в одиночном женском катании.
С 23 по 26 декабря в Сантк-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
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