Туктамышева выступила на 14 чемпионатах России и установила новый рекорд

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в своем 14-м чемпионате России. Это рекордный показатель для женского одиночного катания это рекорд.

Первый раз она выступила на чемпионате России в сезоне-2007/08.

25-летняя фигуристка набрала за произвольную программу 153,12 балла и 224,40 по сумме.

Произвольная программа женщин на чемпионате России: кто победит и заберет медали? Live