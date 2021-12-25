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Туктамышева выступила на 14 чемпионатах России и установила новый рекорд

20:01
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в своем 14-м чемпионате России. Это рекордный показатель для женского одиночного катания это рекорд.

Первый раз она выступила на чемпионате России в сезоне-2007/08.

25-летняя фигуристка набрала за произвольную программу 153,12 балла и 224,40 по сумме.

Произвольная программа женщин на чемпионате России: кто победит и заберет медали? Live

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры