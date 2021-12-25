Туктамышева выступила на 14 чемпионатах России и установила новый рекорд
20:01
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в своем 14-м чемпионате России. Это рекордный показатель для женского одиночного катания это рекорд.
Первый раз она выступила на чемпионате России в сезоне-2007/08.
25-летняя фигуристка набрала за произвольную программу 153,12 балла и 224,40 по сумме.
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