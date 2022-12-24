Туктамышева впервые за 8 лет попала на подиум на чемпионате России

Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России в Красноярске.

26-летняя спортсменка попала на подиум по итогам чемпионата страны впервые за 8 лет. В предыдущий раз ей удавалось это сделать в 2014 году, тогда у нее было серебро. На тот момент Туктамышевой было 18 лет, тогда соревнования проходили в Сочи.

Чемпионкой России-2022/23 стала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева.

Туктамышева выигрывала чемпионат страны только один раз — в сезоне-2012/13.