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Сегодня, 17:55

Туктамышева впервые за 8 лет попала на подиум на чемпионате России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России в Красноярске.

26-летняя спортсменка попала на подиум по итогам чемпионата страны впервые за 8 лет. В предыдущий раз ей удавалось это сделать в 2014 году, тогда у нее было серебро. На тот момент Туктамышевой было 18 лет, тогда соревнования проходили в Сочи.

Чемпионкой России-2022/23 стала Софья Акатьева, второе место заняла Камила Валиева.

Туктамышева выигрывала чемпионат страны только один раз — в сезоне-2012/13.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
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