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Сегодня, 16:09

Туктамышева ответила на вопрос о возвращении в спорт после допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала корреспонденту «СЭ» допуск российских фигуристов к отборочному олимпийскому турниру в Пекине в сентябре 2025 года.

«Могу сказать, что в любом случае это радостная новость — что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну. Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», — ответила Туктамышева.

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина. ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде
Елизавета Туктамышева
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