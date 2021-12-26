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Туктамышева — о чемпионате России: «Буря эмоций»

Туктамышева поделилась эмоциями после чемпионата России по фигурному катанию
21:48
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Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата России и поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Это жизнь...» Алексей Николаевич, как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать.

Вчерашний день — это буря эмоций! Огромная благодарность зрителям на трибунах и тем, кто следил онлайн! Невероятные эмоции, поддержка и энергия! Спасибо за все пожелания, подарки, плакаты, цветы! Люблю!» - написала Туктамышева в Instagram.

На чемпионате России Туктамышева заняла 7-е итоговое место. По сумме двух программ спортсменка набрала 224.40 балла.

26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры