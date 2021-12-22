Туктамышева и Бойкова в коже, Мишина в облегающем коротком платье: фигуристы на жеребьевке чемпионата России
23:22
Сегодня, 22 декабря, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга прошла жеребьевка на чемпионат России по фигурному катанию.
Все спортсмены выходили за своими номерами в стильных и интересных образах.
Камила Валиева была одета в строгий синий костюм с укороченными штанами и в черных туфлях.
Камила Валиева.
На Елизавете Туктамышевой был надет удлиненный кожаный пиджак и черные штаны.
Анна Щербакова также выбрала черный наряд.
Анна Щербакова.
Майя Хромых наоборот вышла в ярком кардигане в цветочек.
Майя Хромых.
Среди пар ярче всего смотрелись Анастасия Мишина, одетая в короткое черное платье, и Александр Галямов — в костюме под цвет наряда своей партнерши.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Также удивила Александра Бойкова, на которой был слитный облегающий костюм.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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