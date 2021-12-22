Фигурное катание
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Новости
Гран-при
Олимпиада
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Туктамышева и Бойкова в коже, Мишина в облегающем коротком платье: фигуристы на жеребьевке чемпионата России

23:22
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Камила Валиева. Анна Щербакова. Майя Хромых. Елизавета Туктамышева.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Теги:

Сегодня, 22 декабря, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга прошла жеребьевка на чемпионат России по фигурному катанию.

Все спортсмены выходили за своими номерами в стильных и интересных образах.

Камила Валиева была одета в строгий синий костюм с укороченными штанами и в черных туфлях.

Камила Валиева.
Камила Валиева.

На Елизавете Туктамышевой был надет удлиненный кожаный пиджак и черные штаны.

Анна Щербакова также выбрала черный наряд.

Анна Щербакова.
Анна Щербакова.

Майя Хромых наоборот вышла в ярком кардигане в цветочек.

Майя Хромых.
Майя Хромых.

Среди пар ярче всего смотрелись Анастасия Мишина, одетая в короткое черное платье, и Александр Галямов — в костюме под цвет наряда своей партнерши.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Также удивила Александра Бойкова, на которой был слитный облегающий костюм.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Русское географическое общество подтвердило обнаружение судна «Вайгач» в Арктике
1
0
Реклама