Туктамышева и Бойкова в коже, Мишина в облегающем коротком платье: фигуристы на жеребьевке чемпионата России

Сегодня, 22 декабря, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга прошла жеребьевка на чемпионат России по фигурному катанию.

Все спортсмены выходили за своими номерами в стильных и интересных образах.

Камила Валиева была одета в строгий синий костюм с укороченными штанами и в черных туфлях.

Камила Валиева.

На Елизавете Туктамышевой был надет удлиненный кожаный пиджак и черные штаны.

Анна Щербакова также выбрала черный наряд.

Анна Щербакова.

Майя Хромых наоборот вышла в ярком кардигане в цветочек.

Майя Хромых.

Среди пар ярче всего смотрелись Анастасия Мишина, одетая в короткое черное платье, и Александр Галямов — в костюме под цвет наряда своей партнерши.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Также удивила Александра Бойкова, на которой был слитный облегающий костюм.