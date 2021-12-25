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Трусова: «В целом довольна результатом, конечно, хотела откатать лучше и короткую, и произвольную»

22:12
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Фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Я в целом довольна результатом. Конечно, хотела откатать лучше и короткую, и произвольную программу. Надо работать. Надеюсь, к Европе все улучшится», — сказала фигуристка.

Трусова заняла второе место на турнире, набрав 248,65 балла. Выиграла чемпионат России Камила Валиева (283,48), третьей стала Анна Щербакова (239,56).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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