Трусова: «Присутствие журналистов на тренировках на своем катке мне не нравится»

Фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о том, мешает ли присутствие СМИ на тренировках.

— Тренировки девушек закрыли от СМИ. Вам об этом известно и нервируют ли вас на них журналисты?

— На соревнования я приезжаю с накатанной программой, так что меня не смущают СМИ, камеры. Мне все равно, снимают или не снимают. На тренировках на своем катке — да, мне не нравится.