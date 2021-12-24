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Трусова: «Присутствие журналистов на тренировках на своем катке мне не нравится»

19:18
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Фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о том, мешает ли присутствие СМИ на тренировках.

— Тренировки девушек закрыли от СМИ. Вам об этом известно и нервируют ли вас на них журналисты?

— На соревнования я приезжаю с накатанной программой, так что меня не смущают СМИ, камеры. Мне все равно, снимают или не снимают. На тренировках на своем катке — да, мне не нравится.

За прокат короткой программы на чемпионате России Трусова набрала 74,21 балла. Она упала с тройного акселя.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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