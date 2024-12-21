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Тутберидзе — о победе Петросян в чемпионате России: «Перед прокатом я сделала ей «тот самый массаж»

Алина Савинова
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Фигуристка Аделия Петросян поделилась впечатлениями от победы в чемпионате России в Омске.

«Это была важная для меня победа, думаю, как и для всех наших тренеров. Мне помогал каждый из них. Этери Георгиевна сделала перед прокатом кое-что новое, надеюсь, это тоже помогло (смеется)», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая выступает в качестве интервьюера на турнире, поинтересовалась у тренера спортсменки Этери Тутберидзе, о чем «новеньком» идет речь.

«Помнишь, Алина, перед прокатом я тебе делала массаж, вот тот самый массаж я сделала и Аделии», — отметила Тутберидзе.

Петросян стала двукратной чемпионкой России. На турнире в Омске она набрала по сумме двух программ 262,92 балла. Еще одна ученица Тутберидзе Дарья Садкова завоевала серебряную медаль чемпионата с результатом 234,69 балла.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
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