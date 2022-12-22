Траньков: «Тарасовой и Морозову легче побеждать на международных соревнованиях. В России нас не так высоко оценивают»

Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион и тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов рассказал о целях спортсменов на чемпионате России в Красноярске.

— В принципе, обыгрывать во что бы то ни стало нет цели?

— Цель побеждать всегда есть. Но будет сложно, ведь соперники молодые. Большая техническая база. Вове с Женей легче выигрывать на международных соревнованиях. В России почему-то нас не так высоко оценивают, как там.

— Пошла волна, как будто бы нас могут вернуть, и МОК высказывается. Ты в это веришь?

— Честно говоря, не верю, что в этом сезоне нас вернут. В следующем — думаю, что уже мы вернемся.

— Ты очень классно ведешь жеребьевки, чемпионат по прыжкам. Есть планы вести не только спортивные мероприятия?

— Я веду ледовые шоу Этери Тутберидзе, на какие-то еще меня тоже приглашают. Мне это нравится больше всего из того, что я делаю. Гораздо интереснее, чем интервью. Ведь сложно задавать одним и тем же людям одни и те же вопросы.

— Михаилу Коляде прямо кайф задавать вопросы.

— С ним у нас всегда дружеское общение, дружеские подстебывания. Этому не стоит уделять такое внимание.

Соревнования в парном катании на чемпионате России в Красноярске стартуют сегодня, 22 декабря. На 16.00 (мск) запланированы короткие программы.