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Траньков выматерился после короткой программы Тарасовой и Морозова на чемпионате России

21:16
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Тренер российской пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов Максим Траньков резко прокомментировал прокат фигуристов в короткой программе на чемпионате России. Его реакция попала в трансляцию.

Морозов улыбнулся в ходе разговора с тренерами, на что Траньков сказал: «Очень, смешно, опять обосрать поддержку».

Тарасова и Морозов ошиблись на поддержке и набрали 78,68 балла. Это третий результат дня.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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