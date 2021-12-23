Траньков выматерился после короткой программы Тарасовой и Морозова на чемпионате России

Тренер российской пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов Максим Траньков резко прокомментировал прокат фигуристов в короткой программе на чемпионате России. Его реакция попала в трансляцию.

Морозов улыбнулся в ходе разговора с тренерами, на что Траньков сказал: «Очень, смешно, опять обосрать поддержку».

Тарасова и Морозов ошиблись на поддержке и набрали 78,68 балла. Это третий результат дня.