Траньков считает, что пара Мишина — Галлямов вне конкуренции в этом сезоне

Тренер Максим Траньков отреагировал на победу пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

«В парном катании на чемпионате России все было ясно, ничего нового не произошло. Мишина и Галлямов вне конкуренции в этом сезоне. По оценкам и по прокатам они лучшие. Они и так всегда были самой надежной парой в плане техники. На чемпионате России они просто подтвердили свой класс.

В танцах на льду по сути та же самая ситуация. Поэтому хочется отметить три молодых дуэта, которые заняли третье, четвертое и пятое места — Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Они меня очень впечатлили, хорошая смена растет у нас», — сказал Траньков «ВсеПроСпорт».

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России, набрав 239,40 балла по сумме двух программ. Вторыми в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37 балла), третье место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).