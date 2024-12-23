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Сегодня, 22:46

Траньков рад видеть повышение интереса к фигурному катанию в России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков отметил повышенный интерес к фигурному катанию в стране.

«Меня прежде всего впечатлила организация чемпионата России в Омске. Это был настоящий праздник спорта. Всем, кто приложил руку к этому турниру, просто браво! Я не видел чего-то более грандиозного с точки зрения зрительского интереса, организации, показа в интернете и на Первом канале. Все было на высочайшем уровне.

Могу сказать, что международные соревнования, которые проводились в России, всегда были круче, чем где-либо в мире. На чемпионате России в Омске тоже все было сделано великолепно в этом плане: прекрасная арена, полные трибуны. Приехали болельщики из многих уголков нашей страны. В России сейчас действительно большой интерес к фигурному катанию, это не может не радовать тех, кто причастен к этому виду спорта», — сказал Траньков «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России прошел с 19 по 21 декабря в Омске.

В танцах на льду чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, в соревнованиях спортивных пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в женском одиночном катании выиграла Аделия Петросян, а в мужском — Владислав Дикиджи.

Источник: ВсеПроСпорт
Фигурное катание
Максим Траньков
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