Татьяна Тарасова поздравила Кондратюка с победой на чемпионате России
18:23
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Марка Кондратюка на чемпионате России.
«Марк — молодец! Поздравляю. Но Мишу Коляду, наверно, не буду поздравлять со вторым местом», — сказала Тарасова «СЭ».
За произвольную программу Кондратюк получил 186,60 балла. По сумме выступлений набрал 284,37 балла.
Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Замкнул тройку Андрей Мозалев (278,28). Отметим, что после короткой программы он шел на восьмом месте.
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