Навка: «Валиева — молодец, собралась! Безумно рада, что Туктамышева заняла призовое место»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в комментарии для «СЭ» подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в соревнованиях женщин.

«Рада, что Валиева собралась и сделала. Мы ее очень ждем на «Истории любви Шахерезады» с 29-го числа. Она в качестве серебряной призерки чемпионата России и олимпийской чемпионки будет катать одну из главных ролей. Очень за нее рада! Она молодец, собралась. Безумно рада, что Елизавета Туктамышева заняла призовое место. Также жду ее на сказке «Истории любви Шахерезады», где она играет главную роль, замещает меня в некоторые дни», — сказала Навка «СЭ».

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в Красноярске. Второе место заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.