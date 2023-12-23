Тарасова раскритиковала выступление Хромых на чемпионате России-2024

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России-2024 в Челябинске.

«Это она чемпионка по падениям. Четыре раза — не каждый себе позволит упасть. Конечно, мы понимаем, что она оформляется. Все девочки оформляются. Но она такая большая, что если получается, что так ты оформляешься, то, может быть, лучше не участвовать — побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок. Когда приведешь себя в порядок, тогда показываться на аудиторию всей страны», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Тарасова отметила что фигурное катание очень тяжелый вид спорта, так как плюс пару лишних килограмм и прыгать у спортсменки не получится.

«Это еще раз говорит о том, что наш спорт очень тяжелая и тонкая штука. Потому что плюс килограмм — и ты не прыгаешь, плюс два — ты через две минуты начинаешь подыхать, плюс три — до свидания, прыжки все летят со второй половины, ну, а плюс четыре — ты с самого начала не прыгаешь. Очень жаль, ведь от ее катания у нас просто волосы шевелились, потому что она показывала необыкновенное катание. Мне жаль... мне жаль, что мы ее видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить — ничего страшного в этом нет. Но они такие грамотные тренеры, что совета им не даешь. Просто жаль, что ломают выступление такие тяжелые падения, такая форма, что ломает ее психику», — сказала Тарасова.

17-летняя Хромых после исполнения произвольной программы отказалась от общения с представителями СМИ. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что девушка пообщается «в следующий раз».

За свое выступление Хромых сегодня получила 95,50 балла и по сумме двух программ набрала 164,30 балла. Она на данный момент занимает последнее место.