Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:36

Тарасова раскритиковала выступление Хромых на чемпионате России-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением Майи Хромых в произвольной программе на чемпионате России-2024 в Челябинске.

«Это она чемпионка по падениям. Четыре раза — не каждый себе позволит упасть. Конечно, мы понимаем, что она оформляется. Все девочки оформляются. Но она такая большая, что если получается, что так ты оформляешься, то, может быть, лучше не участвовать — побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок. Когда приведешь себя в порядок, тогда показываться на аудиторию всей страны», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

Тарасова отметила что фигурное катание очень тяжелый вид спорта, так как плюс пару лишних килограмм и прыгать у спортсменки не получится.

«Это еще раз говорит о том, что наш спорт очень тяжелая и тонкая штука. Потому что плюс килограмм — и ты не прыгаешь, плюс два — ты через две минуты начинаешь подыхать, плюс три — до свидания, прыжки все летят со второй половины, ну, а плюс четыре — ты с самого начала не прыгаешь. Очень жаль, ведь от ее катания у нас просто волосы шевелились, потому что она показывала необыкновенное катание. Мне жаль... мне жаль, что мы ее видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить — ничего страшного в этом нет. Но они такие грамотные тренеры, что совета им не даешь. Просто жаль, что ломают выступление такие тяжелые падения, такая форма, что ломает ее психику», — сказала Тарасова.

17-летняя Хромых после исполнения произвольной программы отказалась от общения с представителями СМИ. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что девушка пообщается «в следующий раз».

За свое выступление Хромых сегодня получила 95,50 балла и по сумме двух программ набрала 164,30 балла. Она на данный момент занимает последнее место.

Фигурное катание
Майя Хромых
Татьяна Тарасова
1
1
Читайте также
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Чемпион Европы среди юниоров по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
Макрон признал провал Запада в попытках сдержать Россию
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Петросян выиграла чемпионат России, Муравьева — вторая, Валиева — третья. Онлайн-трансляция
Петросян выиграла чемпионат России-2024, Муравьева — вторая, Валиева — третья
Фигуристка Горбачева назвала свою ошибку в прокате недопустимой
Фигуристка Тутберидзе отказалась общаться с журналистами. Она занимает последнее место на чемпионате России
Радионова: «Чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Гуменник взял уже свое золото»
Радионова: «Степанова с Букиным лучшие. Остальным парам еще нужно доказать свой авторитет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Горбачева назвала свою ошибку в прокате недопустимой

Петросян выиграла чемпионат России-2024, Муравьева — вторая, Валиева — третья

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости