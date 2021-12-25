Тарасова отреагировала на результаты женской произвольной программы чемпионата России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты произвольной программы девушек на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Очень сильные впечатления! Я таких соревнований не помню! Девочки очень сильные. Сильнее не бывает! Этот чемпионат показал, какие сильные у нас девочки», — сказала Тарасова «СЭ».

25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третья — Анна Щербакова (239,56) .

26 декабря пройдут показательные выступления на чемпионате России.