Тарасова отреагировала на результаты женской произвольной программы чемпионата России
21:08
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты произвольной программы девушек на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Очень сильные впечатления! Я таких соревнований не помню! Девочки очень сильные. Сильнее не бывает! Этот чемпионат показал, какие сильные у нас девочки», — сказала Тарасова «СЭ».
25 декабря Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третья — Анна Щербакова (239,56) .
26 декабря пройдут показательные выступления на чемпионате России.
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