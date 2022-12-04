Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:55

Тарасова отметила хорошую работу Плющенко в качестве тренера

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко хорошо справляется с тренерской деятельностью.

4 декабря команда Плющенко выиграла командный турнир на чемпионате России по прыжкам.

«Прекрасный новый турнир, — цитирует Тарасову ТАСС. — Понимаете, я вижу, что Плющенко работает и работает очень хорошо. Он заинтересован, душой работает, с посвящением, очень профессионально. Мне это очень нравится. Я хотела бы, чтобы из выдающихся спортсменов кто-то шел в тренеры. Я думаю, что это хорошее дело. Поэтому я очень рада, что Женя работает, работает очень заметно».

На чемпионате России по прыжкам в команде Плющенко выступали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Петр Гуменник.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Фьюри победил Чисору и защитил чемпионский титул
Пеле: «Хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный»
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Плющенко выиграла в командном турнире чемпионата России по прыжкам
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости