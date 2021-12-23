Тарасова оценила выступление фигуристов с короткой программой на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я не удивлена первым местом Семененко. Женя — перспективный фигурст. Молодец», — сказала Тарасова «СЭ».

Евгений Семененко выиграл короткую программу. За прокат он набрал 98,03 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (97,77), третьим стал Макар Игнатов (95,84). Михаил Коляда занял пятое место, Александр Самарин — шестой.

24 декабря мужчины представят произвольную программу.