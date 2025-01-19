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19 января, 23:12

Тарасова: «На чемпионате России по прыжкам восхитили болельщики»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от чемпионата России по прыжкам.

«Турнир очень интересный, новый, правильный. Тому, кто его придумал, большая благодарность. Очень восхитила питерская публика — ни одного свободного места! И до конца турнира ни один не встал и не ушел. Наших фигуристов любят и доверяют им, так как знают, что они оправдают ожидания», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тарасову.

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Источник: vseprosport.ru
Татьяна Тарасова
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