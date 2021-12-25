Тарасова и Морозов не стали общаться в микст-зоне после произвольной программы
17:34
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов отказались разговаривать с прессой в микст-зоне после выступления в произвольной программе на чемпионате России.
Тарасова и Морозов ушли из комнаты, где сидят лидеры, еще до прихода Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и помотали головой в ответ на просьбу журналистов об общении. Однако они придут на пресс-конференцию по итогам соревнований.
Тарасова и Морозов набрали 228,20 балла по сумме и заняли третье место на чемпионате.
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