Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России
14:12
Фигуристка Александра Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Прежде всего, хочется сказать большое спасибо зрителям за сумасшедшую поддержку! Мы безмерно благодарны нашей большой команде! Спасибо вам», — написала у себя в Instagram Степанова.
Вчера, 24 декабря Степанова в паре с Иваном Букиным одержала победу в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ. Степанова и Букин стали чемпионами страны во второй раз подряд.
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