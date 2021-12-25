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Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после победы на чемпионате России

14:12
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Фигуристка Александра Степанова поблагодарила болельщиков за поддержку после выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Прежде всего, хочется сказать большое спасибо зрителям за сумасшедшую поддержку! Мы безмерно благодарны нашей большой команде! Спасибо вам», — написала у себя в Instagram Степанова.

Публикация от Aleksandra Stepanova (@aleksandrastepanova)

Вчера, 24 декабря Степанова в паре с Иваном Букиным одержала победу в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ. Степанова и Букин стали чемпионами страны во второй раз подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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