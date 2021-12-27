Степанова: «Идея обратиться к Морозову и Горшкову возникла у тренеров, нам нужен был свежий взгляд»

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающий в паре с Иваном Букиным, рассказал о работе с новыми тренерами Николаем Морозовым и Алексеем Горшковым.

«За все последние годы мы лишь дважды обращались к другим постановщикам, а все остальные постановки делала Ирина Владимировна, за что ей огромная благодарность, — приводит слова фигуристки RT. — Кстати, идея обратиться за помощью к Николаю Морозову и Алексею Горшкову возникла как раз у тренеров. Когда много и напряженно работаешь в узком кругу, свежий взгляд всегда бывает полезен. Тем более Николай сам прекрасно владеет коньком, может с ходу сделать все шаги как за мальчика, так и за девочку, очень доступно все объясняет, знает абсолютно все нюансы скольжения».

Пара начала работать с Морозовым и Горшковым в начале декабря 2021 года.

Букин и Степанова одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России, набрав 223,37 балла по сумме двух программ, и стали чемпионами страны во второй раз подряд.