Стало известно об изменении формата чемпионата России по фигурному катанию

На чемпионате России, который пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске, претерпит изменения формат, действовавший последние несколько лет.

Как сообщили организаторы, по ходу чемпионата пройдут две жеребьевки. После коротких программ фигуристы не будут выступать в обратном порядке согласно занятым местам, как это бывает на соревнованиях чаще всего.

Обычно в турнирах проводится только одна жеребьевка — спортсмены тянут свои порядковые номера в первый соревновательный день. Теперь же путем жребия будет определен и порядок выхода на произвольные программы.

Жеребьевка на произвольные программы состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками. Об этом сообщил Александр Коган.