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Сегодня, 17:28

Стали известны участники команды Алексея Мишина, которые выступят на чемпионате России по прыжкам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал имена участников своей команды, которая выступит на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Все четыре участника моей команды определены. Это Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Елизавета Туктамышева», — приводит слова Мишина Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Также в чемпионате России по прыжкам примут участие команды Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В состав могут входить воспитанники школ, а также приглашенные спортсмены.

Чемпионат пройдет 4 декабря на льду ДС «Юбилейный». Жеребьевка участников соревнований состоится 3 декабря.

Источник: https://t.me/fskatingspbru/885
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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