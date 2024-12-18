Стали известны результаты жеребьевки у женщин на чемпионате России 2025
Стал известен порядок выступления женщин в одиночном катании на чемпионате России 2025 года. Турнир пройдет в Омске.
20 декабря фигуристки представят короткую программу, 21-го числа — произвольную.
Женское одиночное катание:
1. Дарья Третьякова
2. Софья Важнова
3. Софья Муравьева
4. Анна Фролова
5. Ксения Гущина
6. Софья Чаплыгина
7. Дарья Садкова
8. Ксения Синицына
9. Людмила Фурсова
10. Екатерина Анисимова
11. Аделия Петросян
12. Елизавета Куликова
13. Камилла Нелюбова
14. Алина Горбачева
15. Софья Акатьева
16. Вероника Яметова
17. Мария Агаева
18. Яна Битюшкова
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