Стали известны результаты жеребьевки у спортивных пар на чемпионате России 2025
Стал известен порядок выступления спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию 2025. Турнир пройдет в Омске.
19 декабря фигуристы представят короткую программу, 20-го числа — произвольную.
Спортивные пары:
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
4. Дарья Андреева — Александр Акимов
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
7. Ясмина Кадырова — Илья Миронов
8. Алиса Блинникова — Алексей Карпов
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