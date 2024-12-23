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Сегодня, 15:18

Стал известен предварительный список участников чемпионата России по прыжкам

Руслан Минаев
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата страны по прыжкам 2025.

Турнир пройдет 18-19 января 2025 года в Санкт-Петербурге.

Мужчины

1. Владислав Дикиджи
2. Глеб Лутфуллин
3. Евгений Семененко
4. Петр Гуменник
5. Марк Кондратюк
6. Макар Игнатов
7. Даниил Самсонов
8. Иван Попов
9. Дмитрий Алиев
10. Роман Савосин
11. Андрей Мозалев
12. Матвей Ветлугин
13. Михаил Терновский
14. Николай Угожаев
15. Григорий Федоров
16. Артур Даниелян

Женщины

1. Аделия Петросян
2. Дарья Садкова
3. Алина Горбачева
4. Софья Муравьева
5. Софья Акатьева
6. Анна Фролова
7. Вероника Яметова
8. Ксения Гущина

Спортивные пары

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
5. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
6. Ясмина Кадырова — Илья Миронов

Ранее стало известно, что на чемпионате России по прыжкам не смогут выступить спортсмены младше 16 лет.

На прошлом турнире победителем у мужчин стал Арсений Федотов (2009 года рождения), у женщин — Маргарита Базылюк (2011 года рождения).

Фигурное катание
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