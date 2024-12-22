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Сегодня, 14:10

Муравьеву объявили чемпионкой России по прыжкам. Его выиграла Валиева

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Омске фигуристку «Ангелов Плющенко» Софью Муравьеву объявили чемпионкой России по прыжкам и неоднократной призеркой чемпионатов России по фигурному катанию, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Чемпионкой России по прыжкам в 2022-м стала Камила Валиева, Софья Муравьева заняла второе место. Правда, Муравьева выиграла чемпионат в команде, но других членов той команды сегодня чемпионами турнира не представляли.

Официально Федерация фигурного катания России не пересчитывала результаты турниров с участием Валиевой, «СЭ» писал об этом перед чемпионатом России.

Камила Валиева
Софья Муравьева
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