Леонтьева — о восстановлении после травмы: «Я не могу кататься без перевязки»

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин после выступления на чемпионате России рассказали о состоянии руки фигуристки и том, как проходила экстренная подготовка к турниру.

«Да, конечно, мы меняли некоторые моменты в наших программах, потому что все-таки это нужные пальцы и это левая рука, которая участвует во всех хватах. Пока что я не могу кататься без перевязки, потому что мне еще больно, когда пальцем идет прямое взаимодействие с рукой. Я не могу завязывать коньки самостоятельно, но и пальцы пока что еще не выгибаются и не сгибаются нормально полностью. То есть они как, грубо говоря, застряли в одном положении, так и пока остаются, но я их разминаю регулярно», — сказала Леонтьева.

Горелкин: «Зато я научился завязывать Соне коньки, потому что она очень привередлива, переделывал по семь раз».

За ритм-танец Леонтьева и Горелкин получили от судей 75,90 балла.