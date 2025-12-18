Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

18 декабря 2025, 17:15

Леонтьева — о восстановлении после травмы: «Я не могу кататься без перевязки»

Елена Федянина
Автор

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин после выступления на чемпионате России рассказали о состоянии руки фигуристки и том, как проходила экстренная подготовка к турниру.

«Да, конечно, мы меняли некоторые моменты в наших программах, потому что все-таки это нужные пальцы и это левая рука, которая участвует во всех хватах. Пока что я не могу кататься без перевязки, потому что мне еще больно, когда пальцем идет прямое взаимодействие с рукой. Я не могу завязывать коньки самостоятельно, но и пальцы пока что еще не выгибаются и не сгибаются нормально полностью. То есть они как, грубо говоря, застряли в одном положении, так и пока остаются, но я их разминаю регулярно», — сказала Леонтьева.

Горелкин: «Зато я научился завязывать Соне коньки, потому что она очень привередлива, переделывал по семь раз».

За ритм-танец Леонтьева и Горелкин получили от судей 75,90 балла.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
София Леонтьева / Даниил Горелкин
Читайте также
«Будем добиваться безусловного исполнения». Сборная России объявила новый бойкот из-за запрета на флаг
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Глава Минтруда указал на отсутствие необходимости увеличивать майские праздники
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Рютте не увидел у Украины перспектив вступления в НАТО
Кличко назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву самым массированным за всё время
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат России 2026, пары: онлайн-трансляция короткой программы

Чиризано и Пасечник — о прокате: «Все получилось, мы довольны»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости