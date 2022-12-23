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Сегодня, 17:50

Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья Акатьева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. За свой прокат она получила 85,59 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 82,98 балла. Третьей стала Софья Муравьева — 79,96 балла.

На четвертом месте осталась Камила Валиева, чье выступление оценили на 76,61 балла.

Александра Трусова снялась с чемпионата России в день соревнований по медицинским показаниям.

Девушки выступят с произвольной программой в субботу, 24 декабря.

Фигурное катание

Чемпионат России

Женщины

Произвольная программа

23 декабря

1. Софья Акатьева — 85,59

2. Елизавета Туктамышева — 82,98

3. Софья Муравьева — 79,96

4. Камила Валиева — 76,61

5. Аделия Петросян — 76,25

6. Ксения Синицына — 74,89

7. Вероника Яметова — 74,45

8. Софья Самоделкина — 71, 64

9. Анастасия Зинина — 71,40

10. София Захарова — 68,21

11. Анна Фролова — 67, 84

12. Ксения Гущина — 67,64

13. Алина Горбачева — 67,22

14. Виктория Федянина — 60, 96

15. Агнета Латушкина — 52,84

16. Мария Парамонова — 67,14

17. Виктория Нестерова — 51,50

Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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