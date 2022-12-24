Софья Акатьева выиграла чемпионат России, Валиева стала второй, Туктамышева — третья
Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году.
По итогам соревнований по сумме двух программ она получила 249,74 (164,15 + 85,59) балла.
Второе место заняла Камила Валиева. Она набрала в итоге 247,32 (170,71 + 76,61) балла.
Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 (158,74 + 82,98) балла.
Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. На счету 15-летней фигуристки серебро и бронза этапов российского «Гран-при» среди взрослых.
Фигурное катание
Чемпионат России
Красноярск
Женщины
Итоговое положение
1. Софья Акатьева — 249,74 балла
2. Камила Валиева — 247,32
3. Елизавета Туктамышева — 241,72
4. Софья Муравьева — 235,96
5. Аделия Петросян — 235,72
6. Анастасия Зинина — 217,39
7. Вероника Яметова — 215,94
8. Ксения Синицына — 211,52
9. Алина Горбачева — 209,22
10. Ксения Гущина — 203,14
11. Софья Самоделкина — 199,72
12. Анна Фролова — 194,72
13. София Захарова — 193,67
14. Мария Парамонова — 188,01
15. Виктория Федянина — 176,51
16. Виктория Нестерова — 161,89
17. Агнета Латушкина — 145,10
Произвольная программа
1. Камила Валиева — 170,71 балла
2. Софья Акатьева — 164,15
3. Аделия Петросян — 159,47
4. Елизавета Туктамышева — 158,74
5. Софья Муравьева — 156,00
6. Анастасия Зинина — 145,99
7. Алина Горбачева — 142,00
8. Вероника Яметова — 141,49
9. Ксения Синицына — 136,63
10. Ксения Гущина — 135,50
11. Софья Самоделкина — 128,08
12. Анна Фролова — 126,88
13. София Захарова — 125,46
14. Мария Парамонова — 120,87
15. Виктория Федянина — 115,55
16. Виктория Нестерова — 110,39
17. Агнета Латушкина — 92,26