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Сегодня, 17:55

Софья Акатьева выиграла чемпионат России, Валиева стала второй, Туктамышева — третья

Иван Шитик
Корреспондент
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году.

По итогам соревнований по сумме двух программ она получила 249,74 (164,15 + 85,59) балла.

Второе место заняла Камила Валиева. Она набрала в итоге 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 (158,74 + 82,98) балла.

Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. На счету 15-летней фигуристки серебро и бронза этапов российского «Гран-при» среди взрослых.

Фигурное катание

Чемпионат России

Красноярск

Женщины

Итоговое положение

1. Софья Акатьева — 249,74 балла

2. Камила Валиева — 247,32

3. Елизавета Туктамышева — 241,72

4. Софья Муравьева — 235,96

5. Аделия Петросян — 235,72

6. Анастасия Зинина — 217,39

7. Вероника Яметова — 215,94

8. Ксения Синицына — 211,52

9. Алина Горбачева — 209,22

10. Ксения Гущина — 203,14

11. Софья Самоделкина — 199,72

12. Анна Фролова — 194,72

13. София Захарова — 193,67

14. Мария Парамонова — 188,01

15. Виктория Федянина — 176,51

16. Виктория Нестерова — 161,89

17. Агнета Латушкина — 145,10

Произвольная программа

1. Камила Валиева — 170,71 балла

2. Софья Акатьева — 164,15

3. Аделия Петросян — 159,47

4. Елизавета Туктамышева — 158,74

5. Софья Муравьева — 156,00

6. Анастасия Зинина — 145,99

7. Алина Горбачева — 142,00

8. Вероника Яметова — 141,49

9. Ксения Синицына — 136,63

10. Ксения Гущина — 135,50

11. Софья Самоделкина — 128,08

12. Анна Фролова — 126,88

13. София Захарова — 125,46

14. Мария Парамонова — 120,87

15. Виктория Федянина — 115,55

16. Виктория Нестерова — 110,39

17. Агнета Латушкина — 92,26

Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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