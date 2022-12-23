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Сегодня, 14:21

Снявшиеся с чемпионата России Кагановская и Ангелопол улетят в Москву 24 декабря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анджелика Крылова рассказала, что спортсмены улетят в Москву 24 декабря.

«Томография вчера не показала пневмонию, было подозрение — врач услышал хрипы, это просто очень сильный грипп. Пока нет еще мазков, сегодня были у врача, делали прогревание, лечим, восстанавливаемся. Сейчас еще Валера заболел, у него 38 температура, обидно, ничего не предвещало. Домой полетим завтра, будем лечиться уже в Москве. Дома будем интенсивно лечиться и восстанавливаться — нет смысла сейчас спешить и выходить на лед недолеченными, ребятам надо набраться сил на вторую половину сезона и максимально подготовиться к финалу Гран-при России. Очень приятно, что публика ждет их выступлений, это дает им силы и желание быть еще лучше, спасибо всем, кто в нас верит. Желаем всем здоровья», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Утром 22 декабря стало известно, что фигуристы не будут участвовать в турнире танцевальных дуэтов из-за болезни партнерши. В текущем сезоне они заняли первое место на четвертом этапе Гран-при России в Москве и были вторыми на первом этапе, который также прошел в столице РФ. Дуэт отобрался для участия в финале Гран-при России.

Источник: https://tass.ru/sport/16673711
Фигурное катание
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