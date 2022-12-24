Синицына рассказала о травме перед чемпионатом России

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Красноярске. Она не отобралась в сборную России по результатам чемпионата.

— Очень приятная теплая атмосфера в Красноярске. Не совсем я довольна своим выступлением, рассчитывала на другое. С тренером будем потом обсуждать. У меня в последнюю неделю воспалилась травма, — сказала Синицына.

Чемпионат России стартовал в Красноярске 22 декабря. Турнир завершится 25 числа.