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Сегодня, 17:28

Синицына рассказала о травме перед чемпионатом России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Красноярске. Она не отобралась в сборную России по результатам чемпионата.

— Очень приятная теплая атмосфера в Красноярске. Не совсем я довольна своим выступлением, рассчитывала на другое. С тренером будем потом обсуждать. У меня в последнюю неделю воспалилась травма, — сказала Синицына.

Чемпионат России стартовал в Красноярске 22 декабря. Турнир завершится 25 числа.

Фигурное катание
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