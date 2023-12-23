Шестая ученица Тутберидзе стала чемпионкой России по фигурному катанию

Сегодня, 23 декабря, победу на чемпионате России одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. За произвольную программу она набрала 167,47 балла и по сумме двух выступлений (246,53) стала первой.

Таким образом, Петросян стала шестой ученицей Тутберидзе, которой удалось победить на национальном чемпионате. Ранее чемпионками России становились Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова, Софья Акатьева.

16-летняя Петросян впервые в карьере стала чемпионкой России.