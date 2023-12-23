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Сегодня, 18:47

Шестая ученица Тутберидзе стала чемпионкой России по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня, 23 декабря, победу на чемпионате России одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. За произвольную программу она набрала 167,47 балла и по сумме двух выступлений (246,53) стала первой.

Таким образом, Петросян стала шестой ученицей Тутберидзе, которой удалось победить на национальном чемпионате. Ранее чемпионками России становились Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова, Софья Акатьева.

16-летняя Петросян впервые в карьере стала чемпионкой России.

Аделия Петросян
Этери Тутберидзе
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