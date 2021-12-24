Чемпион Европы Дмитрий Алиев прокомментировал свое неудачное выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

— Слезы накатывают, если честно. Не знаю, что за сезон был, мне очень жаль, что так вышло. Так все поменялось, стало по-другому. Повторюсь, если опираться на вчерашние слова, для меня неожиданно такое катание. Во время подготовки к чемпионату России я многое поменял, привнес в тело уверенность. Обидно, что страдаю от этого не только я, а вся команда, которая все силы вкладывала. А я так не оправдал этого всего.

— Что поменялось в тренировочном процессе?

— Сам подходит к процессу поменялся, я стал получать удовольствие на льду. Были и тяжелые моменты, когда приходилось перебарывать, но эти моменты преодолевались. Постепенно на протяжении подготовки к чемпионату России я чувствовал общий подъем, появлялась стабильность, улучшилось качество тренировок, настроение, желание. Были занятия актерским мастерством. Тренеры мне говорили, что я сам от себя балдею, кайфую, чувствую. Реализовать это в программе не удалось. Тяжело от этого. Объективно чувствовал сегодня, что в любой момент мог бросить программу.

— Не хватило соревновательного опыта?

— У меня было много турниров — в Финляндии, этапы «Гран-при». Была возможность туда не ехать с той подготовкой, которая была, но я ездил. Очень странно, что я не пропускал летний период подготовки, а откуда-то все это взялось.

— Есть мысли, что делать?

— Может быть, и нужен перерыв, об этом сегодня трудно говорить. Сейчас надо подумать, выпить крепкого... чая. Искренне хочется стереть чемпионат России из памяти, как в «Матрице». Обидно за коллектив, за тренеров, что я им дарил возможности быть на турнирах, они ведь тоже хотят состояться, как тренеры. Но я им не дал этой возможности — и себе тоже — быть на Олимпиаде и где-то еще.

— Может, поменять тренеров?

— Ни за что. Никогда. Это не про меня.

За произвольную программу он набрал 165,00 балла. По сумме выступлений он заработал 251,40 балла.