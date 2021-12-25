Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем выступлении на чемпионате России.

«Довольна короткой программой, но не произвольной. Но в целом отошла. Хочется извлечь из этого положительный урок, я знаю, над чем надо работать и что исправлять и быть довольной своими прокатами», — сказала Щербакова.

Щербакова упала с единственного четверного прыжка в произвольной программе, но все равно стала бронзовой призеркой чемпионата России. В сумме за два соревновательных дня она набрала 239,56.