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Щербакова — о выступлении на чемпионате России: «Довольна короткой программой, но не произвольной»

22:07
Анна Щербакова. Фото ТАСС
Анна Щербакова. Фото ТАСС
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Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем выступлении на чемпионате России.

«Довольна короткой программой, но не произвольной. Но в целом отошла. Хочется извлечь из этого положительный урок, я знаю, над чем надо работать и что исправлять и быть довольной своими прокатами», — сказала Щербакова.

Щербакова упала с единственного четверного прыжка в произвольной программе, но все равно стала бронзовой призеркой чемпионата России. В сумме за два соревновательных дня она набрала 239,56.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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