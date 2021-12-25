Щербакова — о выступлении на чемпионате России: «Довольна короткой программой, но не произвольной»
22:07
Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем выступлении на чемпионате России.
«Довольна короткой программой, но не произвольной. Но в целом отошла. Хочется извлечь из этого положительный урок, я знаю, над чем надо работать и что исправлять и быть довольной своими прокатами», — сказала Щербакова.
Щербакова упала с единственного четверного прыжка в произвольной программе, но все равно стала бронзовой призеркой чемпионата России. В сумме за два соревновательных дня она набрала 239,56.
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