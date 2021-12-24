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Щербакова без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России

19:33
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Анна Щербакова представила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигуристка успешно приземлила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.

За выступление Щербакова получила 81,46 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры