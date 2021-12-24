Щербакова без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России
19:33
Анна Щербакова представила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.
Фигуристка успешно приземлила двойной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.
За выступление Щербакова получила 81,46 балла.
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