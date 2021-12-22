Самарин откроет соревнования у мужчин на чемпионате России
22:03
Александр Смарин выступит под первым стартовым номером на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию. Жеребьевка прошла 22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Алексей Ерохов выйдет на лед вторым, Мозалев — четвертый, Коляда — пятнадцатый.
Результаты жеребьевки у мужчин на чемпионате России:
1 — Самарин
2 — Ерохов
3 — Гуменник
4 — Мозалев
5 — Ковалев
6 — Алиев
7 — Сарновский
8 — Даниелян
9 — Лутфуллин
10 — Яблоков
11 — Кондратюк
12 — Рухин
13 — Семененко
14 — Савосин
15 — Коляда
16 — Дикиджи
17 — Игнатов
18 — Анисимов
Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию
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