Самарин откроет соревнования у мужчин на чемпионате России

Александр Смарин выступит под первым стартовым номером на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию. Жеребьевка прошла 22 декабря в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Алексей Ерохов выйдет на лед вторым, Мозалев — четвертый, Коляда — пятнадцатый.

Результаты жеребьевки у мужчин на чемпионате России:

1 — Самарин

2 — Ерохов

3 — Гуменник

4 — Мозалев

5 — Ковалев

6 — Алиев

7 — Сарновский

8 — Даниелян

9 — Лутфуллин

10 — Яблоков

11 — Кондратюк

12 — Рухин

13 — Семененко

14 — Савосин

15 — Коляда

16 — Дикиджи

17 — Игнатов

18 — Анисимов

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию