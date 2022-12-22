Крылова: «У Кагановской второй день высокая температура и сильная слабость»

Российский тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии фигуристки Василисы Кагановской, которая выступает в паре с Валерием Ангелополом в танцах на льду. Дуэт снялся с чемпионата России-2023 из-за болезни партнерши.

«Мы вернулись из больницы — сделали анализы, ждем результата, — цитирует ТАСС Крылову. — Самое главное, что компьютерная томография в порядке, но у Василисы второй день высокая температура и сильная слабость, сейчас она практически не встает. Мы еще не определились с отлетом домой, это будет зависеть от ее состояния. Что дальше? Будем лечиться и готовиться, чтобы достойно выступить в финале российского «Гран-при».

На чемпионате России в Красноярске после ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Завтра, 23 декабря, пройдут заключительные соревнования у танцевальных пар, фигуристы выступят с произвольными танцами. Начало — в 09.30 (мск).