Российский фигурист-одиночник выступил в латексе на чемпионате России

Российский фигурист Роман Савосин вышел в латексных штанах на короткую программу чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Удачу Роману необычный наряд не принес: он занял 14-е место с результатом 82,64 балла с падением.

Роман Савосин в латексе еее! pic.twitter.com/g2jk1e02X5 — Lublineс93 (@Lublinec931) December 23, 2021

Вчера в латексном костюме на жеребьевке появилась парница Александра Бойкова, которая призналась, что хотела выделиться.