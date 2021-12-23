Российский фигурист-одиночник выступил в латексе на чемпионате России
20:17
Российский фигурист Роман Савосин вышел в латексных штанах на короткую программу чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Удачу Роману необычный наряд не принес: он занял 14-е место с результатом 82,64 балла с падением.
Вчера в латексном костюме на жеребьевке появилась парница Александра Бойкова, которая призналась, что хотела выделиться.
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю