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Российский фигурист-одиночник выступил в латексе на чемпионате России

20:17
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Российский фигурист Роман Савосин вышел в латексных штанах на короткую программу чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Удачу Роману необычный наряд не принес: он занял 14-е место с результатом 82,64 балла с падением.

Вчера в латексном костюме на жеребьевке появилась парница Александра Бойкова, которая призналась, что хотела выделиться.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры