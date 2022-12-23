Лутфуллин поделился впечатлениями о чемпионате России в Красноярске и о проблемах с акклиматизацией

Российский фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о впечатлениях о чемпионате России в Красноярске и о проблемах с акклиматизацией.

— Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем все хорошо, катался спокойно, так как уже терять нечего было.

Акклиматизация — это ужасно. Красноярск — мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать. Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.

Насчет планов пока не загадываю — сначала Новый год, а потом уже, что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере, — сказал фигурист после выступления.