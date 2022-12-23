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Сегодня, 14:58

Ковалев — о чемпионате России: «Расстроился, что не обошел Алиева. С ним дружу»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российский фигурист Артем Ковалев рассказал о выступлении на чемпионат России.

— Расстроился, что не обошел Алиева. Я с ним дружу. Обидно было за четверной. Обычно срывал третий прыжок, а тут сорвал второй. В тройку бы меня не пустили, потому что я только набираю обороты. Очень довллен результатом. За две программы — одна ошибка. Хотелось бы без ошибок, конечно.

Попал на показательные, но не планировал. Варианты с номером есть, но нет костюма. Мама сюда приехала — сказала «не парься, костюм найдем». Еще переговорю с тренером — посмотрим, что можно придумать. Без номера зрителей не оставлю, — сказал фигурист после проката.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 22 декабря в Красноярске.

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