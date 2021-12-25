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Реакция Плющенко на ошибку Зининой в произвольной программе на чемпионате России

19:32
Евгений Плющенко. Фото Трансляция Первого канала. Евгений Плющенко. Фото Трансляция Первого канала.
Евгений Плющенко. Фото Трансляция Первого канала.
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Фигуристка Анастасия Зинина исполнила произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Во время проката она дважды упала с четверного тулупа. Затем она упала на тройном лутце.

Фигуристка получила за прокат балла 112,51 балла, общая сумма — 181,45.

Тренер спортсменки Евгений Плющенко не скрывал своего разочарования после таких ошибок.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры