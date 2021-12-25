Реакция Плющенко на ошибку Зининой в произвольной программе на чемпионате России

Фигуристка Анастасия Зинина исполнила произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Во время проката она дважды упала с четверного тулупа. Затем она упала на тройном лутце.

Фигуристка получила за прокат балла 112,51 балла, общая сумма — 181,45.

Тренер спортсменки Евгений Плющенко не скрывал своего разочарования после таких ошибок.