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Сегодня, 16:50

Радионова заявила, что Плющенко поборолся бы за медаль чемпионата России 2023 года

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире YouTube-канала «Кваксель» предположила, что Евгений Плющенко в нынешней форме способен бороться за медаль чемпионата России.

— Если бы Плющенко потренировался перед чемпионатом, мог бы в десятку войти?

— Да, легко бы мог! Он в такой прекрасной форме. Не то что в десятку бы ворвался, но и в тройку. Каждый раз он выходит на шоу с такой энергетикой и любовью к своему делу! Его харизма самого его и двигает к этим результатам, мне кажется, — сказала Радионова.

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Евгений Плющенко
Елена Радионова
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