Чемпионат России 2024, танцы на льду: произвольный танец и итог. Онлайн-результаты
В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске дуэты представляют произвольный танец.
После выступления первой и второй групп разминок первое место занимают Екатерина Миронова и Евгений Устенко, набравшие по итогам двух программ 187,43 балла.
Танцы на льду. Произвольный танец
Лидеры после первой и второй разминки:
1. Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 187,43 балла (113,65 за произвольную программу)
2. Софья Тютюнина и Матвей Грачев — 186,60 балла (111,32)
3. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 180,92 балла (108,79)
4. Александра Прокопец и Александр Васькович — 175,70 (105,86)
5. София Качушкина и Марк Волков — 175,50 (103,29)
6. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 174,68 (103,28)
7. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 169, 36 (97,71)
8. Полина Усова и Михаил Антонов — 162,57 (96,03)
9. Варвара Курносенко и Федор Варламов — 161,49 (94,28)
10. Ксения Краусова и Даниил Корочкин — 152,76 (90,74)
Третья разминка
11. Ирина Хавронина и Девид Нарижный
12. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд
13. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
14. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
15. Александра Степанова и Иван Букин