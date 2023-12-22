Чемпионат России 2024, танцы на льду: произвольный танец и итог. Онлайн-результаты

В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске дуэты представляют произвольный танец.

После выступления первой и второй групп разминок первое место занимают Екатерина Миронова и Евгений Устенко, набравшие по итогам двух программ 187,43 балла.

Танцы на льду. Произвольный танец

Лидеры после первой и второй разминки:

1. Екатерина Миронова и Евгений Устенко — 187,43 балла (113,65 за произвольную программу)

2. Софья Тютюнина и Матвей Грачев — 186,60 балла (111,32)

3. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов — 180,92 балла (108,79)

4. Александра Прокопец и Александр Васькович — 175,70 (105,86)

5. София Качушкина и Марк Волков — 175,50 (103,29)

6. Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 174,68 (103,28)

7. Дарья Савкина и Александр Вахнов — 169, 36 (97,71)

8. Полина Усова и Михаил Антонов — 162,57 (96,03)

9. Варвара Курносенко и Федор Варламов — 161,49 (94,28)

10. Ксения Краусова и Даниил Корочкин — 152,76 (90,74)

Третья разминка

11. Ирина Хавронина и Девид Нарижный

12. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд

13. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

14. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

15. Александра Степанова и Иван Букин