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Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России. Видео

18:17
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали 160.00 балла за прокат. В итоге по сумме двух программ Мишина и Галлямов стали победителями чемпионата России (243.74).

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Анна Горшкова все материалы автора
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