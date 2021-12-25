Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России. Видео
18:17
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Спортсмены набрали 160.00 балла за прокат. В итоге по сумме двух программ Мишина и Галлямов стали победителями чемпионата России (243.74).
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